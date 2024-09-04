Samsung представила ноутбук Galaxy Book 5 Pro 360

Сегодня компания Samsung официально представила первую модель из серии ноутбуков-гибридов Galaxy Book 5 — тонкий и лёгкий ноутбук, ориентированный на использование искусственного интеллекта с великолепным OLED-дисплеем, приличным временем автономной работы и новыми процессорами от компании Intel. Возможно, в будущем серия Galaxy Book 5 получит версию на базе процессора Snapdragon, но сегодня акцент сделан на процессорах Intel Core Ultra второго поколения. Они обеспечивают 47 TOPS производительности модуля NPU, что позволяет им соответствовать требованиям Copilot+ для ПК. Флагманским устройством линейки выступает ноутбук Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 — это полноценный ноутбук-трансформер с 16-дюймовым OLED-экраном, естественно, сенсорным, который поддерживает работу с S Pen.

Шарнир данного устройства позволяет экрану вращаться на 360°, превращая ноутбук в планшет на базе Windows. Экран получил разрешение в 2880x1800 пикселей, частоту обновления в 120 Гц и антибликовое покрытие. Внутри гаджета установлен довольно ёмкий аккумулятор на 76 Вт·ч, который заряжается через USB Type-C с мощностью в 65 Вт. Время работы гаджета от батареи достигает 25 часов при воспроизведения видео, а под капотом ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 7 256V и графическим процессором Intel Arc 140V на 8 ГБ. Правда, стоит такого рода ноутбук почти 2000 долларов, так что назвать решение доступным язык не поворачивается, но и функций у него предостаточно.