Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go

Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go. Новинка является самым дешевым ноутбуком с процессором ARM на базе Windows 10.

Galaxy Book Go оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD. Работает модель на платформе Snapdragon SoC от Qualcomm. Процессор имеет 8 ядер с тактовой частотой 2,5 ГГц. Помимо этого, доступно 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Устройство будет иметь аккумулятор на 42,3 Вт·ч с поддержкой зарядки USB-C на 25 Вт. Другие функции включают: Bluetooth 5.1, ac-WLAN, Miracast, один порт Type-C и один порт USB-A.

Ожидается, что цена Samsung Galaxy Book Go составит около 449 евро.
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