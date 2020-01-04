Samsung представила ноутбук трансформер Galaxy Book Alpha

Компания Samsung представила новый ноутбук Galaxy Book Alpha.

Samsung Galaxy Book Alpha получила 13.3 дюймовый QLED-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Ноутбук выполнен в форм факторе трансформера 2 в 1.

Новинку оснастили сенсорным дисплеем и поддержкой Active Pen.

Ноутбук оснастили сканером отпечатков пальца, Wi-Fi 6 и HD камерой. Ноутбук работает на процессоре Intel вместе с интегрированной графикой Intel UHD Graphics. Оперативная память будет доступная в двух версиях 8 ГБ и 12 ГБ в паре с NVMe SSD объемом до 512 ГБ.

Ещё ноутбук оснастили поддержкой быстрой зарядки. Продажи Galaxy Book Flex Alpha стартуют в первой половине 2020 года, а цена начинается от 830 долларов.