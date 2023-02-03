Samsung представила ноутбуки Galaxy Book 3

На протяжении достаточно длительного времени инсайдеры сливали различную информацию о ноутбуках компании Samsung, рассказывая довольно интересные детали, которые в итоге оказались действительно правдивыми. Например, ноутбуки линейки Galaxy Book 3 получили дисплей OLED с частотой обновления в 120 Гц, которые поддерживают сенсорный ввод и позволяют работать с максимальным комфортом. При этом производитель понимает, что далеко не всем нужен сенсорный дисплей, так что компания выпустила два варианта ноутбука — один представлен в стандартном формате, то есть это просто ноутбук с клавиатурой, а второй реализован в формате трансформера — пользователь может просто взять и отвернуть дисплей в обратную сторону, получив большой планшет.

Также производитель позаботился о достаточно высокой производительности — пользователь получает широкий набор компонентов, из которых можно собрать компьютер мечты. Например, если вам нужно просто работать с документами, учиться или вы используете компьютер дома исключительно для того, чтобы смотреть видео в интернете, то можно брать базовую модель — она будет доступнее. но если вам нужно работать с различного формата контентом, то вы можете спокойно собрать себе мощный ноутбук и работать с видео, графикой, фотографиями и прочими элементами. Довольно интересное решение, но сможет ли данный ноутбук победить своего главного конкурента в лице MacBook Pro — вопрос довольно сложный. И ответа пока что нет.
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