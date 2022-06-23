Samsung представила новейший датчик ISOCELL HP3

Прошло меньше года с тех пор, как Samsung выпустила первый 200-мегапиксельный датчик еще в сентябре 2021 года, но мы еще не видели ни одного телефона с этой технологией. Однако это не означает, что компания собирается останавливаться на достигнутом, поскольку они только что анонсировали новый 200-мегапиксельный сенсор камеры ISOCELL HP3. Хотя это может показаться впечатляющим достижением, вы будете удивлены, узнав, что датчик на самом деле имеет относительно меньший размер — всего 1/1,4 дюйма. Для тех, кому интересно, 50-мегапиксельная камера ISOCELL GN1, установленная в Google Pixel 6, имеет размер 1/1,31 дюйма.

В то время как оригинальный 200-мегапиксельный сенсор HP1 имеет размер 1/1,22 дюйма. Учитывая, что новый ISOCELL HP3 от Samsung меньше, это также означает, что фактический размер пикселя также будет меньше. Новый датчик предлагает пиксели размером 0,56 микрона по сравнению с 0,64 микрона оригинальной камеры. Если вы все еще думаете, что это не имеет большого значения, то следует отметить, что пиксели большего размера лучше подходят для захвата света, особенно в ситуациях, когда света недостаточно. Тем не менее, Samsung предлагает в этом датчике технологию объединения пикселей, которая должна помочь при слабом освещении. Начнем с того, что новый датчик Samsung предлагает биннинг «четыре в одном», способный выдавать изображение, сравнимое с датчиком 1,12 микрона. Тем не менее, самое приятное то, что HP3 также способен выполнять биннинг девять в одном, который объединяет данные из девяти соседних пикселей и обеспечивает изображение, которое можно сравнить с 2,24-микронным сенсором. На данный момент мы не можем точно сказать, насколько хорош будет новый датчик, поскольку только время покажет, какими будут снимки.