Samsung представила новые смарт-часы Galaxy Watch Active 2

Samsung представила две новые версии смарт-часов Galaxy Watch Active 2: Golf Edition и LTE Aluminum.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition — это специальная версия для любителей гольфа. В нее установлено приложение Smart Caddy, предоставляющею информацию более 40 000 полей для гольфа по всему миру и также измеряет дистанцию полета мяча. На выбор есть две версии: 44 мм в черной расцветке и 40 мм в розовом цвете.

Цена за 44 мм составляет 323 доллара и за версию с 40 мм 300 долларов.

Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE Aluminum — это LTE-версия часов. На выбор два размера, но три расцветки корпуса: Black, Silver и Pink Gold. Цены такие же как у Golf Edition.