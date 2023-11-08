Samsung представила новый OLED-монитор S49CG934

Сегодня компания Samsung решила расширить свой ассортимент игровых мониторов в линейке Odyssey OLED, представив новинку под названием S49CG934. Монитор Samsung S49CG934 входит в серию Odyssey OLED G9 и оснащён 49-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, который оптимален для просмотра контента высокого качества и работы с графическим контентом, например. Да, стоит понимать, что монитор поддерживает максимальное разрешение 5120x1440 пикселей, что на деле является растянутым по горизонтали 2К-разрешением, с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Монитор Samsung S49CG934 также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивая плавную частоту кадров в процессе прохождения видеоигр, так как разрывов кадров не будет.

Ещё данный монитор имеет сертификацию DisplayHDR True Black 400 от VESA и рейтинг HDR10+, что делает его уникальным в своём роде устройством. Безусловно, игровой монитор оснащён портами HDMI 2.1 и DP 1.4, также имеется порт USB Type-C, которым можно подключать источник сигнала вроде ноутбука и питать его энергией. К сожалению, стоимость такого устройства довольно высокая и назвать его массовым язык не поворачивается — на текущий момент речь идёт про цену в 2200 долларов. Это крайне дорогостоящий монитор даже для игрового сегмента, при этом разрешение 2К многих может оттолкнуть, потому что это гораздо хуже того же 4К-разрешения по плотности картинки. Но кому-то такой широкий формат точно подойдёт.
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