Samsung представила новый датчик глубины ISOCELL Vizion 33D

Samsung представила свой новый датчик времени полета (ToF) - ISOCELL Vizion 33D. Он может точно измерять глубину быстро движущихся объектов благодаря системе демодуляции с 4 точками и поддержке 120 кадров в секунду. Каждый пиксель может принимать четыре фазовых сигнала одновременно 0 °, 90 °, 180 ° и 270 ° для создания изображения глубины с помощью одного кадра.

VGA ToF может определять глубину объекта до 5 м с высокой точностью. Пиксельная технология ISOCELL и высокое разрешение позволяют Vizion 33D точно отделять объекты от фона с помощью эффекта 3D-боке. Технология Deep Trench Isolation (DTI) помогает максимизировать изоляцию между пикселями для уменьшения перекрестных помех, а технология Backside Scattering (BST) улучшает квантовую эффективность датчика.

Заявленная потребляемая мощность менее 400 мВт, что позволяет пользователям наслаждаться играми с дополненной реальностью и видеобоке в течение всего дня.