Samsung представила новый датчик глубины ISOCELL Vizion 33D

VGA ToF может определять глубину объекта до 5 м с высокой точностью. Пиксельная технология ISOCELL и высокое разрешение позволяют Vizion 33D точно отделять объекты от фона с помощью эффекта 3D-боке. Технология Deep Trench Isolation (DTI) помогает максимизировать изоляцию между пикселями для уменьшения перекрестных помех, а технология Backside Scattering (BST) улучшает квантовую эффективность датчика.
Заявленная потребляемая мощность менее 400 мВт, что позволяет пользователям наслаждаться играми с дополненной реальностью и видеобоке в течение всего дня.