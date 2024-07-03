Samsung представила новый мобильный процессор Exynos W1000

Ещё производитель рассказал, что этот процессор использует новый метод упаковки полупроводников для интеграции схемы управления питанием и использует передовую технологию для размещения чипов оперативной памяти DRAM и NAND-памяти в системе на кристалле. При этом новый процессор имеет всего одно производительное ядро Cortex-A78, работающее на тактовой частоте до 1,6 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55, работающих на тактовой частоте до 1,5 ГГц. За графику отвечает графическая подсистема Mali-G68 MP2 с поддержкой дисплеев с разрешением до 640x640 пикселей, а встроенной памяти здесь 32 ГБ. Интересно, что Samsung заявляет, что Exynos W1000 почти в три раза быстрее открывает приложения по сравнению с W930, что на самом деле является существенной разницей.