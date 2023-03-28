Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300

Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300 с возможностью работы на Sub-6GHz и mmWave 5G, скоростью загрузки до 10 Гбит/сек и выгрузки до 3,87 Гбит/сек. Модем поддерживает сетевое подключение всех поколений и обеспечивает высокую энергоэффективность благодаря процессу изготовления на 4 нм. Само собой разумеется, что модем Exynos 5300 также полностью поддерживает многопоколенную сетевую связь, позволяя использовать 2G и все до 5G, при условии, что у вас есть подходящий аппаратный комплекс и вы находитесь в зоне охвата сети. Ещё одна вещь, которую Samsung раскрыла о последнем модеме Exynos 5300, заключается в том, что модем разработан таким образом, что его легко можно подключить к нескольким устройствам или чипсетам, благодаря поддержке интерфейса PCIe, плюс он также поддерживает последний стандарт 3GPP 5G NR Release 16.

Компания также упоминает, что весь чипсет включает модем, модулятор питания, буфер частоты, фазовый массив, PMIC и антенный модуль, чтобы обеспечить правильное управление связью между устройствами и повышение мощности батареи устройства. К сожалению, Samsung не подтвердила, какие телефоны или устройства будут работать на последнем модеме Exynos 5300. Однако он может работать на предстоящем чипсете Tensor G3, который, вероятно, будет использован в серии Pixel 8. Остаётся лишь ждать официального анонса и тогда можно будет говорить о реальных преимуществах нового решения от компании Samsung, но уже сейчас это выглядит очень интересно.
Смартфон Honor X8a получил 100-Мп камеру …
Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor X8a, которая оценена в Великобрит…
Honor Play7T с батареей на 6000 мАч оценен в $160…
Компания Honor представила смартфон Honor Play7T, который может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 …
Poco X5 получит очень яркий экран …
Известный достоверными утечками информатор Судханшу Амбхоре опубликовал изображение с характеристиками см…
В сеть слили изображения Pixel 8 Pro…
Сегодня утром в сети появились первые фотографии, на которых, если верить информации инсайдеров, изображе…
Honor Magic5 Lite получит SoC Snapdragon 695…
В базе Google Play Console обнаружились некоторые сведения о смартфоне Honor Magic5 Lite, который еще не …
Nothing Phone 2 получит мощный процессор…
В сети активно обсуждается информация о смартфоне Nothing Phone 2, который должны отправить в продажу в с…
У Samsung рухнули продажи флагманов…
Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной информацией о продажах смартфонов компании Samsung. На…
Xiaomi Mi 11X получил финальную MIUI 14 на Android 13…
Компания Xiaomi выпустила финальную версию оболочки MIUI 14 на основе ОС Android 13 для смартфона Mi 11X,…
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камерыОбзор vivo V25e. Смартфон со стабилизацией камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor