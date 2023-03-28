Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300

Samsung представила новый модем Exynos Modem 5300 с возможностью работы на Sub-6GHz и mmWave 5G, скоростью загрузки до 10 Гбит/сек и выгрузки до 3,87 Гбит/сек. Модем поддерживает сетевое подключение всех поколений и обеспечивает высокую энергоэффективность благодаря процессу изготовления на 4 нм. Само собой разумеется, что модем Exynos 5300 также полностью поддерживает многопоколенную сетевую связь, позволяя использовать 2G и все до 5G, при условии, что у вас есть подходящий аппаратный комплекс и вы находитесь в зоне охвата сети. Ещё одна вещь, которую Samsung раскрыла о последнем модеме Exynos 5300, заключается в том, что модем разработан таким образом, что его легко можно подключить к нескольким устройствам или чипсетам, благодаря поддержке интерфейса PCIe, плюс он также поддерживает последний стандарт 3GPP 5G NR Release 16.

Компания также упоминает, что весь чипсет включает модем, модулятор питания, буфер частоты, фазовый массив, PMIC и антенный модуль, чтобы обеспечить правильное управление связью между устройствами и повышение мощности батареи устройства. К сожалению, Samsung не подтвердила, какие телефоны или устройства будут работать на последнем модеме Exynos 5300. Однако он может работать на предстоящем чипсете Tensor G3, который, вероятно, будет использован в серии Pixel 8. Остаётся лишь ждать официального анонса и тогда можно будет говорить о реальных преимуществах нового решения от компании Samsung, но уже сейчас это выглядит очень интересно.