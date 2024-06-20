Samsung представила новый ноутбук Galaxy Book4 Edge

Стоит напомнить, что в прошлом месяце компания Samsung официально представила совершенно новый ноутбук Galaxy Book4 Edge, который был представлен в рамках новой серии персональных компьютеров, поставляемых с помощником Copilot+, то есть с локальным искусственным интеллектом. Устройство было анонсировано с собственным сервисом Galaxy AI как один из первых ноутбуков на базе процессора Snapdragon X Elite от компании Qualcomm, но производитель на протяжении достаточно длительного времени не раскрывал цены на данное устройство, что создавало некую интригу, потому что устройство выглядело достаточно интересным решением на самом деле. Теперь ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge официально поступил в продажу по цене от 1350 долларов, что на самом деле достаточно конкурентоспособная цена для гаджета с таким набором возможностей.

Стоит отметить, что компания Samsung предлагает ноутбук в двух диагоналях — 14 и 16 дюймов. Кроме того, стоит понимать, что на некоторых рынках доступны модели с процессором Snapdragon X Elite с частотой 3,4 ГГц (у них кодовое название X1E-80-100) или 3,8 ГГц (кодовое название X1E-84-100). И, естественно, данное устройство поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home в единственном доступном цвете Sapphire Blue. Версия с экраном 14 и объёмом памяти 512 ГБ стоит 1350 долларов и является самой доступной на рынке, а версия с экраном 16 стоит уже 1450 долларов. Обновление до более мощного процессора и объёма памяти в 1 ТБ увеличивает цену до 1750 долларов, что на самом деле уже достаточно дорого.