Samsung представила новый смартфон Galaxy F05

Несколько дней назад Samsung представила смартфон Galaxy M05, который фактически является переизданием смартфона Galaxy A05. А теперь компания анонсировала Galaxy F05, который отличается внешне от двух предыдущих устройств, но внутри остался более или менее таким же. Главная особенность Galaxy F05 — тыльная панель узором, напоминающим кожу, но на деле это, безусловно, не она. Ещё на тыльной стороне смартфона находится камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8. Она поддерживает запись видео в формате 1080p с частотой до 60 кадров в секунду, плюс рядом с ней расположен 2-мегапиксельный датчик глубины. На фронтальной панели установлена 8-мегапиксельная камера, так что в плане системы камер здесь всё более или менее стандартно. Ещё на фронтальной панели расположен 6,7-дюймовый PLS LCD дисплей с разрешением HD+.

Частота обновления экрана составляет 60 Гц и смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14, плюс Samsung обещает два обновления ОС, что для доступного смартфона является настоящим подарком на самом деле. Но Galaxy F05, как и его братья по бренду, работает на мобильном процессоре Helio G85, который уже довольно старый и не может похвастаться какой-то внушительной производительностью. Также устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти (которая может быть расширена до 8 ГБ за счёт виртуальной памяти) и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Неплохое устройство для тех, кому нужен недорогой смартфон.