Samsung представила новый трекер Galaxy SmartTag2

Умные трекеры обычно предельно простые, но Samsung реализовала несколько интересных функций в Galaxy SmartTag2. К примеру, появилась функция под названием «режим потери», которая позволяет добавить контактную информацию на метке через сообщение. Это означает, что если кто-то обнаружит предмет с прикреплённой меткой, он сможет отсканировать метку и найти контактную информацию. Хорошая новость заключается в том, что эта функция будет работать с любыми смартфонами, а не только с гаджетами от Samsung. Также производитель пообещал улучшить технологию отслеживания устройства в пространстве, так что, теоретически, найти гаджет по карте будет проще и быстрее. Но при этом устройство получилось относительно крупным, что понравится далеко не всем — иногда хочется на ключах носить нечто более лёгкое и компактное.