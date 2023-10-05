Samsung представила новый трекер Galaxy SmartTag2

С 2021 года компания Samsung работает в сегменте умных трекеров, выпуская модели Galaxy SmartTag и SmartTag Plus для отслеживания утерянных вещей. А вчера производитель официально представил Galaxy SmartTag2 — это новый и существенно улучшенный трекер с множеством новых возможностей возможностей. Например, Galaxy SmartTag2 предлагает до 700 дней автономной работы в режиме энергосбережения, и также до 500 дней в обычном режиме. Кроме того, новый умный трекер имеет рейтинг защиты от влаги и пыли по стандарту IP67, так что гаджет можно носить абсолютно везде и не переживать о том, что он промокнет или не выдержит физического воздействия.

Умные трекеры обычно предельно простые, но Samsung реализовала несколько интересных функций в Galaxy SmartTag2. К примеру, появилась функция под названием «режим потери», которая позволяет добавить контактную информацию на метке через сообщение. Это означает, что если кто-то обнаружит предмет с прикреплённой меткой, он сможет отсканировать метку и найти контактную информацию. Хорошая новость заключается в том, что эта функция будет работать с любыми смартфонами, а не только с гаджетами от Samsung. Также производитель пообещал улучшить технологию отслеживания устройства в пространстве, так что, теоретически, найти гаджет по карте будет проще и быстрее. Но при этом устройство получилось относительно крупным, что понравится далеко не всем — иногда хочется на ключах носить нечто более лёгкое и компактное.