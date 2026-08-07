Samsung представила новую камеру на 200 Мп

Samsung официально представила новый 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов ISOCELL HPC. Главным нововведением стала архитектура пикселей DeepPix, которая призвана значительно улучшить качество съёмки в условиях недостаточного освещения. Новая структура пикселей увеличивает ёмкость накопления света (Full Well Capacity) на 60% по сравнению с предыдущим поколением благодаря технологии Front Deep Trench Isolation. Она увеличивает объём фотодиодов и общей области накопления заряда, что позволяет сенсору захватывать больше света. В результате снижается уровень шума, становятся ярче светлые участки кадра, глубже — тени, а динамический диапазон HDR-снимков заметно расширяется.

По словам Samsung, сенсор поддерживает однокадровый 16-битный HDR, который обеспечивает в четыре раз более богатую цветопередачу по сравнению с традиционными HDR-режимами. В отличие от обычной технологии, использующей несколько кадров с разной экспозицией, ISOCELL HPC получает всю информацию для HDR за один снимок. Это позволяет сохранить естественные цвета и мелкие детали даже в сложных условиях, например при ярком солнечном свете или сильной контровой засветке. Новый сенсор способен записывать видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду, 4K — до 180 кадров в секунду, а Full HD — до 360 кадров в секунду без использования автофокуса. Ожидается, что первые флагманские смартфоны с ISOCELL HPC дебютируют уже в сентябре, но это лишь мнение инсайдеров.