Samsung представила новую камеру на 200 Мп

По словам Samsung, сенсор поддерживает однокадровый 16-битный HDR, который обеспечивает в четыре раз более богатую цветопередачу по сравнению с традиционными HDR-режимами. В отличие от обычной технологии, использующей несколько кадров с разной экспозицией, ISOCELL HPC получает всю информацию для HDR за один снимок. Это позволяет сохранить естественные цвета и мелкие детали даже в сложных условиях, например при ярком солнечном свете или сильной контровой засветке. Новый сенсор способен записывать видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду, 4K — до 180 кадров в секунду, а Full HD — до 360 кадров в секунду без использования автофокуса. Ожидается, что первые флагманские смартфоны с ISOCELL HPC дебютируют уже в сентябре, но это лишь мнение инсайдеров.