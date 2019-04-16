Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A

На днях стало известно, что Samsung Electronics закрыла свою бюджетную линейку Galaxy J. Но фанатам брэнда не стоит горевать, ведь взамен компания «прокачала» линейку смартфонов среднего уровня Galaxy A с безрамочными экранами, и теперь каждый сможет найти в ней то, что ему нравится.

- Пользователям необходимы устройства, подходящие под их образ жизни, - уверен президент мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко. – Наша команда обладает уникальным опытом, глобальными возможностями и глубоким пониманием интересов аудитории, благодаря чему мы можем создавать инновации для всех. Теперь в линейке Galaxy A доступен широкий выбор моделей, где каждый сможет найти устройство, соответствующее его потребностям и позволяющее реализовать его увлечения.

Galaxy A10

Начальная модель обладает дисплеем с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520x720 точек, аккумулятором на 3400 мАч, основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. За быстродействие отвечает 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7 Octa 7884 частотой 1,6 ГГц и видеочип Mali-G71 c частотой 800 МГц. Телефон имеет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ с возможностью расширения. Есть аудио разъем, распознавание по лицу и радио, но нет NFC и сканера отпечатков. Цена 9 990 рублей.

Galaxy A20

Экран тут больше, чем у предыдущей модели – 6,4 дюйма, но разрешение и процессор остались прежними. Емкость аккумулятора выросла до 4000 мАч. Количество оперативной памяти теперь 3 ГБ, а постоянной так и осталось 32 ГБ. Основная камера тут двойная (13 Мп + 5 Мп) с интеллектуальными режимами, фронтальная на 8 Мп.

В модель добавили полный набор датчиков: распознавания лица, сканер отпечатков, NFC-чип, но разъем оставили microUSB без функции быстрой зарядки. Цена устройства 13 990 рублей.

Galaxy A30

Это гаджет можно легко назвать хитом продаж. Размер экрана остался таким же, как и у прошлой модели (6,4 дюйма), зато выросло разрешение до 2340x1080. Аккумулятор на 4000 мАч, процессор стал быстрее: Exynos 7 Octa 7904 с частотой 1,8 ГГц и видеочип Mali-G71 MP2 с частотой 850 МГц. Основная камера двойная на 16 Мп + 5 Мп, фронтальная тоже на 16 Мп. К полному набору датчиков добавился разъем USB Type-C, а вместе с ним и быстрая зарядка. Цена для версии 32 ГБ / 3 ГБ – 15 990 рублей, для модели 64 ГБ / 4 ГБ – 17 990 рублей.

Galaxy A40

Телефон для тех, кто любит покомпактнее: здесь экран с диагональю 5,9 дюйма и разрешением 2340x1080 точек, есть функции Always-On Display и HDR10. С экраном уменьшилась и батарея до 3100 мАч. Основная камера 16 МП + 5 Мп, фронтальная – 25 Мп. Процессор Exynos 7 Octa 7885 с частотой 1,8 ГГц. Постоянной памяти тут 64 ГБ, оперативной – 4 ГБ. Полный набор датчиков и быстрая зарядка в наличии. Цена 17 990 рублей.

Galaxy A50

Galaxy A70

Вновь возвращается экран на 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и аккумулятор на 4000 мАч, только теперь в него встроен еще и сканер отпечатков. У модуля камеры добавился еще один объектив: 25 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (портретный), у фронтального модуля матрица также, как и у основного (25 Мп). Процессор обновили: теперь это Exynos 7 Octa 9610 (4 ядра по 2,3 ГГц, 4 ядра – по 1,7 ГГц), видеочип Mali-G72 MP3 на 850 МГц. Полный набор датчиков и быстрая зарядка присутствуют. За версию 64 ГБ/ 4 ГБ просят 19 990 рублей, а за модель 128 ГБ / 6 ГБ 24 990 рублей.Экран вырос еще больше: диагональ 6,7 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей, а вместе с ним и батарея «располнела» до 4500 мАч. Опять же, тут полный набор датчиков, технологий и сервисов, быстрая зарядка теперь не на 15 Вт, как в прошлых моделях, а на 25 Вт, но по-прежнему отсутствует беспроводная.

Galaxy A80

Как тройная основная (32 Мп + 8 Мп + 5 Мп), так и фронтальная (32 Мп) камеры делают прекрасные фотоснимки. Здесь используется чип Qualcomm Snapdragon 675 (4 ядра по 2 ГГц и 4 ядра по 1,7 ГГц), графика - Adreno 612. Объем ПЗУ – 128 ГБ, ОЗУ – 6 ГБ / 8 ГБ. Цена устройства 29 990 рублей.Конечно, интереснее всех получился флагман линейки – Galaxy A80, представленный всего пару дней назад. Идея оставить на фронтальной панели только экран давно не давала спокойно спать дизайнерам Samsung, и вот, наконец, 6,7-дюймовый дисплей Galaxy A80 занимает 94% лицевой панели и лишен любых вырезов.

Резонный вопрос: куда же дели фронтальную камеру?

А что я скажу, если от нее решили полностью отказаться! Однако любителям селфи расстраиваться точно не стоит, так как снимки у них будут получаться самые лучшие, поскольку делать «себяшки» они будут на основную камеру: при активации режима съемки селфи, модуль с тройной основной камерой (48 Мп и f 2.0 + широкоугольная на 8 Мп и f 2.2 + 3D-камера, замеряющая глубину) выезжает вверх и переворачивается, позволяя сделать автопортрет на прокаченную 48 мегапиксельную камеру, гарантируя высокое качество снимков. Функция стабилизации помогает легко запечатлеть видео даже в движении.

Аккумулятор емкостью 3700 мАч и возможность сверхбыстрой зарядки 25 Вт позволяют дольше оставаться на связи и снимать фото. Интеллектуальные системы оптимизации расхода заряда и усиления производительности настраивают энергопотребление и производительность на основании того, как смартфон используется в течение дня. Благодаря этому гаджет работает эффективнее, а приложения запускаются быстрее. Сердцем телефона является чип Qualcomm Snapdragon 730 на 2,2 Гц, выполненный по технологии 8 нм со встроенной графикой Adreno 618. Объем постоянной памяти 128 ГБ и оперативной 8 ГБ. Благодаря лаконичному дизайну и эргономичному корпусу смартфон комфортно лежит в руке и удобен для использования на ходу. Однако инженеры отказались и от слота карты памяти, и от аудио разъема. Galaxy A80 будет доступен в трех цветах: золотой, серебряный и черный с 27 мая по цене 49 990 рублей. Дизайн модели золотистого цвета получил розовые детали, а серебристый смартфон – синие, благодаря чему устройства этих расцветок выглядят по-разному в зависимости от освещения.Автор: Артем Костенко