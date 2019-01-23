Samsung представила первый в истории 15,6-дюймовый 4-дюймовый OLED-дисплей. Экраны будут предлагать HDR, отличную цветопередачу и высокую видимость на улице.

Каждый пиксель имеет свой собственный «свет», поэтому при выключении вы получаете настоящий черный цвет, и Samsung отмечает, что панели соответствуют спецификации VESA DisplayHDR True Black. OLED-панели, как правило, имеют лучшую точность цветопередачи, чем ЖК-дисплеи, и легко справляются с HDR. Уровни яркости достигают максимума в 600 нит, достаточного для соответствия требовательной сертификации DisplayHDR 600, и дисплей покрывает 100 процентов диапазона DCI-P3 с 34 миллионами цветов. Samsung также утверждает, что он тоньше, легче и потребляет меньше энергии, чем ЖК-дисплей. Samsung начнет производство панелей в середине февраля 2019 года. Известно, что в марте на Dell XPS 15, Alienware m15 и G 15 появятся экраны 4K OLED, а в июле HP выпустит ноутбук Specter x360 OLED 2-в-1.