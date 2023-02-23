Samsung представила процессор Exynos 1330

Если вы следите за современным рынком смартфонов, то заметили, что буквально у всех производителей имеется свой собственный мобильный чип, который позволяет компании не зависеть от конкурентов и сторонних компаний. И хотя длительное время Samsung отставала от конкурентов, стараясь делать исключительно флагманские процессоры, сегодня оказалось, что производитель всё же нацелен и на средний класс. Дело в том, что компания официально выпустила процессор Exynos 1330 и Exynos 1380, которые являются чипами начального и среднего класса соответственно. Они поддерживают все современные технологии, могут похвастаться неплохой производительностью, 5G и массой других преимуществ. Для своего сегмента это очень хорошее предложение.

Напомним, что два года назад компания условно отказалась от продажи смартфонов на собственных мобильных процессорах, потому что они проигрывали флагманам Qualcomm в производительности и пользователи такие смартфоны покупать не хотели. Чтобы исправить ситуацию, компания отказалась от своих чипов и перешла на решения конкурентов, но, видимо, всё это время инженеры компании активно работали над тем, чтобы создать нечто действительно достойное. И им это удалось — новые процессоры предоставят возможность легко конкурировать в сегменте доступных устройств, не переживая о необходимости покупать и оптимизировать процессоры сторонних компаний в ближайшем будущем. Это очень даже хорошие новости для потребителей.