Samsung представила процессор Exynos 1330

Если вы следите за современным рынком смартфонов, то заметили, что буквально у всех производителей имеется свой собственный мобильный чип, который позволяет компании не зависеть от конкурентов и сторонних компаний. И хотя длительное время Samsung отставала от конкурентов, стараясь делать исключительно флагманские процессоры, сегодня оказалось, что производитель всё же нацелен и на средний класс. Дело в том, что компания официально выпустила процессор Exynos 1330 и Exynos 1380, которые являются чипами начального и среднего класса соответственно. Они поддерживают все современные технологии, могут похвастаться неплохой производительностью, 5G и массой других преимуществ. Для своего сегмента это очень хорошее предложение.

Напомним, что два года назад компания условно отказалась от продажи смартфонов на собственных мобильных процессорах, потому что они проигрывали флагманам Qualcomm в производительности и пользователи такие смартфоны покупать не хотели. Чтобы исправить ситуацию, компания отказалась от своих чипов и перешла на решения конкурентов, но, видимо, всё это время инженеры компании активно работали над тем, чтобы создать нечто действительно достойное. И им это удалось — новые процессоры предоставят возможность легко конкурировать в сегменте доступных устройств, не переживая о необходимости покупать и оптимизировать процессоры сторонних компаний в ближайшем будущем. Это очень даже хорошие новости для потребителей.
Смартфон Realme 10s оценили в 155 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10s, которая обойдется в 155 долларов за …
Флагман Oppo Find X6 показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографиями инженерного образца смартфона Oppo Fi…
Poco X5 получит очень яркий экран …
Известный достоверными утечками информатор Судханшу Амбхоре опубликовал изображение с характеристиками см…
Смартфон iQOO 11 Pro получит 200-Мп камеру …
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о флагманском смартфоне iQOO 11 Pro, который е…
Смартфоны Realme 10 Pro стали бестселлером в Китае …
Компания Realme отчиталась результатами по итогам первой недели продаж смартфонов Realme 10 Pro и Realme …
Опубликовано 200-Мп фото на Samsung Galaxy S23 Ultra…
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фрагменты трех фотографий, сделанных на флагманский каме…
Продажи смартфонов упали на 11%…
В последнее время рынок смартфонов развивается семимильными шагами, но это касается исключительно анонсов…
Samsung Galaxy S23 Ultra, как оказалось, сильно царапается…
Новые смартфоны компании Samsung только недавно отправились в официальную продажу, а уже сегодня появилас…
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor