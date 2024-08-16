Samsung представила смартфон Galaxy A06

Сегодня, как и обещали инсайдеры, компания Samsung официально представила свой новый доступный смартфон Galaxy A06, который в ближайшие дни будет доступен для приобретения в большинстве стран по всему миру. Стоит отметить, что смартфон Galaxy A06 оснащён процессором MediaTek Helio G85 и доступен в двух версиях — с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти для хранения личного контента. Обе модели поддерживают использование microSD-карты, так что в целом скудные 64 ГБ не является проблемой, а вот 4 ГБ оперативной памяти явно будут ограничивать пользователя, но этого стоит ожидать в случае со смартфоном начального уровня.

Ещё смартфон получил основную камеру на 50 Мп и 6,7-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, что в целом неплохо для устройства начального уровня. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, плюс поддерживается зарядка мощностью 25 Вт. Особое внимание Samsung уделила дизайну тыльной панели устройства, которая выполнена с вертикальными полосами, предотвращающими появление отпечатков пальцев, а датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Стоит такой смартфон примерно 130 долларов, чего в целом предостаточно, чтобы назвать гаджет интересным решением в своём ценовом сегменте. Всё же у конкурентов за эти же деньги можно получить куда менее интересное решение, так что если вы давно хотели получить качественный гаджет за разумную цену, то стоит присмотреться.
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