Samsung представила смартфон Galaxy A16 4G

Всё это заключено в более тонкий корпус 7,9 мм с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Это первый раз, когда устройства серии A1x получили такой рейтинг, так как ранее его можно было увидеть только в серии A3x. Однако Samsung не уточнила, какой мобильный процессор используется в модели A16 4G. Учитывая, что Galaxy A15 4G был оснащён Helio G99, вероятно, новый A16 4G может получить Helio G100 — небольшой апгрейд с поддержкой камер до 200 Мп, что, правда, не имеет значения в этом случае. При этом Galaxy A16 4G будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD-карты до 1 ТБ. И стоит сказать, что о наличии разъёма для наушников 3,5 мм не упоминается, поэтому, скорее всего, его не будет.