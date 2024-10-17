Samsung представила смартфон Galaxy A16 4G

Компания Samsung совсем недавно представила свой новый смартфон Galaxy A16 5G, но не упомянула про 4G-версию, а теперь она тоже официально анонсирована и готовится к старту продаж. И хорошая новость в том, что в пресс-релизе Samsung France обе модели, как Galaxy A16, так и Galaxy A16 5G, описываются как смартфоны, которые выдержат испытание временем, так как обе модели будут поддерживаться производителем в течение 6 лет — речь про обновления операционной системы и патчи безопасности. При этом стоит отметить, что Samsung Galaxy A16 (4G) почти идентичен версии 5G — он имеет 6,7-дюймовый Full HD+ OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт, камеры 50+5+2 Мп сзади и 13 Мп спереди.

Всё это заключено в более тонкий корпус 7,9 мм с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Это первый раз, когда устройства серии A1x получили такой рейтинг, так как ранее его можно было увидеть только в серии A3x. Однако Samsung не уточнила, какой мобильный процессор используется в модели A16 4G. Учитывая, что Galaxy A15 4G был оснащён Helio G99, вероятно, новый A16 4G может получить Helio G100 — небольшой апгрейд с поддержкой камер до 200 Мп, что, правда, не имеет значения в этом случае. При этом Galaxy A16 4G будет иметь 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD-карты до 1 ТБ. И стоит сказать, что о наличии разъёма для наушников 3,5 мм не упоминается, поэтому, скорее всего, его не будет.
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