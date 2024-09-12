Samsung представила смартфон Galaxy M05

Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M05 — новейшую модель начального уровня в серии M, которая явно будет пользоваться спросом на рынке из-за приличных характеристик и вполне адекватной стоимости. Стоит сказать, Galaxy M05, как и Galaxy A05, оснащён 6,7-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В каплевидном вырезе разместилась фронтальная камера на 8 Мп, так что в этом плане ничего невероятно нового не произошло. На тыльной стороне устройства установлена основная камера на 50 Мп, дополненная датчиком глубины на 2 Мп и светодиодной вспышкой. При этом Samsung использовала тот же мобильный процессор MediaTek Helio G85, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью microSD-карты.

Кроме того, Galaxy M05 поставляется с оболочкой One UI Core 6.0 на базе Android 14, и Samsung обещает 2 крупных обновления Android и 4 года обновлений безопасности, что для смартфонов доступного уровня является крайне приятным нововведением. Ещё устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт и также имеет разъём для наушников. В Индии такой смартфон стоит всего 95 долларов, то есть это крайне доступное решение на самом деле, но за пределами данного рынка новинка может быть более дорогостоящей. Пока что этот момент стоит ещё изучить, но в целом гаджет является очень интересным решением для многих потенциальных покупателей.