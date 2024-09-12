Samsung представила смартфон Galaxy M05

Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M05 — новейшую модель начального уровня в серии M, которая явно будет пользоваться спросом на рынке из-за приличных характеристик и вполне адекватной стоимости. Стоит сказать, Galaxy M05, как и Galaxy A05, оснащён 6,7-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В каплевидном вырезе разместилась фронтальная камера на 8 Мп, так что в этом плане ничего невероятно нового не произошло. На тыльной стороне устройства установлена основная камера на 50 Мп, дополненная датчиком глубины на 2 Мп и светодиодной вспышкой. При этом Samsung использовала тот же мобильный процессор MediaTek Helio G85, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью microSD-карты.

Кроме того, Galaxy M05 поставляется с оболочкой One UI Core 6.0 на базе Android 14, и Samsung обещает 2 крупных обновления Android и 4 года обновлений безопасности, что для смартфонов доступного уровня является крайне приятным нововведением. Ещё устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт и также имеет разъём для наушников. В Индии такой смартфон стоит всего 95 долларов, то есть это крайне доступное решение на самом деле, но за пределами данного рынка новинка может быть более дорогостоящей. Пока что этот момент стоит ещё изучить, но в целом гаджет является очень интересным решением для многих потенциальных покупателей.
Смартфон HMD Ridge Pro получит 50-Мп селфи-камеру …
Сетевые источники раскрыли дизайн и характеристики смартфона HMD Ridge Pro, который еще не был представле…
Samsung сделает Galaxy Z Flip6 существенно дороже…
Некоторое время назад в интернет утекла информация о ценах на предстоящий складной флагман Samsung Galaxy…
HMD Хочет возродить дизайн Lumia 1020…
Сегодня появилась информация о том, что компания HMD решила вернуться к дизайну Lumia в рамках разработки…
DxOMark высоко оценили камеру в Honor 200 Pro…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 200 Pro, который…
Смартфон Huawei Mate 70 получит 3D-зум …
Авторитетный информатор Smart Pikachu поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 70, которая …
Представлен смартфон HMD Skyline …
Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью Skyline, которая появится в продаже в августе по це…
Samsung Galaxy S25 выйдет на базе Snapdragon 8 Gen 4…
Несколько месяцев назад на просторах интернета появились слухи о том, что серия смартфонов Samsung Galaxy…
Realme раскрыла характеристики флагмана GT6…
Вчера компания Realme официально сообщила, что грядущая модель GT6, которая будет представлена уже 20 июн…
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor