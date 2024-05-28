Samsung представила смартфон Galaxy M35

Как и у A35, у него имеется 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а яркость достигает отметки в 1000 нит. При этом из-за большей батареи смартфон стал немного толще и тяжелее — его толщина составляет 9,1 мм, а вес — 222 граммов по сравнению с 8,2 мм и 209 граммов у A35. На тыльной панели смартфона находится основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Благодаря данной системе камер видео на смартфон можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и 720p при 240 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 13 МП встроена в экран и снимает достаточно неплохо. Стоит отметить, что в отличие от A35 сканер отпечатков пальцев у M35 размещён сбоку и встроен в кнопку питания. Также смартфон поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, что нехарактерно для этого сегмента.