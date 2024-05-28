Samsung представила смартфон Galaxy M35

Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M35 — он уже доступен для приобретения, но пока что только на территории Бразилии. Стоит отметить, что эта модель очень похожа на смартфон Galaxy A35, за исключением более ёмкой батареи на 6000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у смартфона-конкурента). Смартфон Samsung Galaxy M35 оснащён процессором Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карты памяти microSD. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 14 с прошивкой One UI 6.1 и будет получать обновления операционной системы в течение 4 лет и обновления безопасности в течение 5 лет.

Как и у A35, у него имеется 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а яркость достигает отметки в 1000 нит. При этом из-за большей батареи смартфон стал немного толще и тяжелее — его толщина составляет 9,1 мм, а вес — 222 граммов по сравнению с 8,2 мм и 209 граммов у A35. На тыльной панели смартфона находится основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Благодаря данной системе камер видео на смартфон можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и 720p при 240 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 13 МП встроена в экран и снимает достаточно неплохо. Стоит отметить, что в отличие от A35 сканер отпечатков пальцев у M35 размещён сбоку и встроен в кнопку питания. Также смартфон поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, что нехарактерно для этого сегмента.
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