Samsung представила смартфон Galaxy Quantum5

Вчера появилась информация о том, что компания Samsung официально представила свой новейший квантовый процессор в рамках смартфона Galaxy Quantum5, который будет отвечать за безопасность данных на устройстве. И прежде всего стоит отметить, что Galaxy Quantum5 был разработан в сотрудничестве с мобильным оператором SK Telecom и эксклюзивен для сотовой сети данной компании, так что его нельзя приобрести за пределами Южной Кореи. Но это всё равно интересное решение, о котором явно стоит знать — особенно если вы большой фанат передовых технологий. Для начала стоит сказать, что этот чип называется генератором квантовых случайных чисел — он использует квантовую физику для генерации действительно случайных чисел, которые затем используются в процессах шифрования и дешифрования чувствительных данных вроде биометрических данных пользователя или паролей.

Применение таких чисел, сгенерированных независимым чипом, снижает вероятность внешнего вмешательства и манипуляций, к которым более склонны традиционные методы генерации случайных чисел. Во всём остальном Galaxy Quantum5 по своим характеристикам практически идентичен Galaxy A55. Среди основных спецификаций есть алюминиевая рамка и стеклянные фронтальная и тыльная панели с защитой от влаги и пыли по стандарту IP67, 6,6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, стереодинамики, основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 12 Мп и макрокамера на 5 Мп.