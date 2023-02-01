Samsung представила смартфоны Galaxy S23

Только что компания Samsung официально представила смартфоны Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, но, как оказалось, в них нет абсолютно ничего интересного, что, конечно, разочарует многих потенциальных покупателей. Безусловно, модель S23 Ultra получила основную камеру на 200 Мп, что будет очень круто для трёх человек на планете, но все остальные просто включат пиксельный биннинг и будут снимать в том же разрешении 12 Мп, что и до этого, получая чуть более светлые кадры, чем раньше. То есть если вы привыкли снимать на улице при дневном освещении, то для вас эта камера не значит ничего. Во всём остальном смартфоны точно такие же, как и модели прошлого года — практически тот же дизайн (камеры теперь выпирают немного меньше), та же диагональ дисплея, почти те же характеристики.

Кроме того, стоит напомнить о том, что инсайдеры за две недели до официальной презентации слили в сеть буквально все характеристики новых смартфонов, так что мы изучили их очень давно и уже знали, чего ожидать. В результате эффекта неожиданности не произошло, ничего удивительного производитель не показал, плюс у смартфонов апдейт по сравнению с прошлым годом настолько мизерный, что разницу приходится искать с увеличительным стеклом. Не совсем понятно, как Samsung планирует с такими смартфонами конкурировать против iPhone 14, но, вероятно, компания провела работу с фокус-группами и понимает, что именно этого желает целевая аудитория. Других объяснений ситуации у нас просто нет.
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