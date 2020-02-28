Samsung представила свое последнее поколения экранов для смартфонов 5G

Samsung представила оптимизированный OLED-дисплей для смартфонов 5G, который получил признание благодаря уменьшению синего излучения и снижению энергопотребления.

Швейцарская компания SGS удостоила дисплей сертификатом «Eye Care Display», поскольку он излучает синий свет на 6,5%, что значительно ниже уровня OLED-панелей Samsung, выпущенного в прошлом году, на 7,5%. Также энергопотребление нового дисплея меньше на 15% во время тестирования, когда люди фотографировали, читали новости и смотрели развлекательный контент. Будущие флагманы от Samsung могут получить последнее поколение экранов уже в этом году.