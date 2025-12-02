Samsung представила трискладной Galaxy Z TriFold

Рынок смартфонов получил второй в истории смартфон с двойной системой складывания — Galaxy Z TriFold от Samsung, который компания наконец-то представила как, возможно, свой самый амбициозный продукт в мобильной категории. Каркас Galaxy Z TriFold выполнен из Advanced Armor Aluminum — прочного алюминиевого сплава, повышающего жёсткость конструкции без лишнего веса или толщины. Задняя панель изготовлена из керамико-стекловолоконного армированного полимера, что позволяет удерживать корпус тонким и более устойчивым к трещинам. Также Samsung утверждает, что каждый аппарат проходит серию строгих проверок качества и выдерживает жёсткие испытания.

В разложенном виде смартфон предлагает 10-дюймовый Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2160x1584 пикселей и пиковым уровнем яркости 1600 нит при частоте обновления от 1 Гц до 120 Гц. Основной дисплей охватывает 100% диапазона DCI-P3, а внешний экран диагональю 6,5 дюймаполучил панель Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2520x1080 пикселей и максимальной яркостью 2600 нит. Стоит сказать, что внешний экран тоже поддерживает адаптивную частоту 1–120 Гц. Более того, в самой тонкой части корпус достигает 3,9 мм в разложенном состоянии, а вес устройства составляет 309 грамм. Правда, вместо самого нового Snapdragon 8 Elite Gen 5 компания Samsung остановилась на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy прошлого поколения. Это довольно странное решение с учётом явной премиальности устройства.