Samsung представила умные часы Galaxy Watch FE

После многочисленных утечек компания Samsung сегодня официально представила умные часы Galaxy Watch FE — стоит отметить, что это первый продукт серии FE в линейке Galaxy Watch, и, как и ожидалось ранее на основе данных от инсайдеров, это переименованная и перезапущенная версия Galaxy Watch4. Правда, есть одно важное изменение — Galaxy Watch FE оснащен сапфировым стеклом, что можно назвать заметным апгрейдом по сравнению с Gorilla Glass DX+, которое использовали в оригинальной модели Watch4. При этом умные часы Galaxy Watch FE доступны только в одном размере — 40 мм. Модель 44 мм, несмотря на то, что она была в серии Watch4, не представлена.

При этом модель Galaxy Watch FE имеет алюминиевый корпус, 1,2-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 396x396 пикселей, процессор Exynos W920, 1,5 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 247 мАч. Часы работают на базе операционной системы Wear OS с фирменной оболочкой Samsung One UI 5 Watch. Также часы имеют рейтинг IP68 по защите от пыли и воды, рейтинг 5ATM для погружений, стандарт прочности MIL-STD-810H, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo и биосенсор Samsung BioActive. Естественно, акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик освещённости тоже представлены. Часы Galaxy Watch FE поступят в продажу 24 июня при стоимости в 199 долларов, тогда как версия с LTE будет продаваться за 249 долларов. Не сказать, что это сильно доступное устройство на самом деле.
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