Samsung представила умную доску с ИИ

Относительно недавно компания Samsung представила систему искусственного интеллекта Galaxy AI для своих смартфонов, а теперь генеративный искусственный интеллект добирается и до интерактивных дисплеев. Например, компания объявила, что модели WAFX-P будут поддерживать ключевые функции вроде Circle to Search, AI Summary и Live Transcript. Сервис получил название Samsung AI Assistant и предназначен для дисплеев, ориентированных на образовательные учреждения, которые призваны заменить традиционные школьные доски. Например, функция Circle to Search моментально предоставляет результаты поиска из проверенных источников — для этого достаточно обвести текст или изображение кружком. AI Summary упрощает подведение итогов уроков, позволяя учителям легко создавать обзоры материала после занятий.

А функция Live Transcript преобразует устную речь в текст в режиме реального времени, что облегчает восприятие материала для студентов. В компании рассказали, что линейка WAFX-P с поддержкой ИИ будет представлена в вариантах с диагональю 65, 75 и 86 дюймов. Устройство оснащено нейропроцессором, способным выполнять 4,8 триллиона операций в секунду, а также 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и неназванным восьмиядерным процессором. При этом сам дисплей имеет максимальную яркость в 450 нит, встроенную 4K-камеру для видеоуроков и конференций, микрофон и динамик мощностью 20 Вт. Интересная штука, но стоимость почему-то не называют.