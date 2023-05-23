Samsung представила уникальный дисплей Rollable Flex

Прямо сейчас проходит выставка SID Display Week 2023, на которой самые крупные игроки в индустрии дисплеев представляют свои новейшие разработки. Естественно, компания Samsung Display, которая явно не является новичком на этом мероприятии, представила сразу несколько новых технологий, которые могут появиться в будущих ноутбуках, мониторах, телевизорах и мобильных устройствах. Один из самых интересных концептов, представленных Samsung Display, является экран Rollable Flex. Как следует из названия, он представляет собой гибкий OLED-панель, которая может развернуться и увеличить диагональ экрана. В компании отметили, что в сложенном состоянии Rollable Flex имеет диагональ всего 1,93 дюйма, когда полностью свёрнут в виде свитка.

Однако когда он полностью развёрнут, диагональ достигает уже 10 дюймов. Подобные решения мы уже видели от компании Lenovo, которая показала концепт ноутбука ThinkPad с развёртывающимся дисплеем в октябре 2022 года. Правда, компания Lenovo не производит дисплеи сама, так что кто-то ей такой экран ещё должен выпустить. И в теории такие гибкие складные экраны будут пользоваться спросом, потому что пользователям нравится идея носить в кармане небольшой гаджет, который в определённый момент можно увеличить до размеров вполне себе огромного планшета. Другое дело, что такие технологии ещё не очень скоро доберутся до полноценного релиза, потому что экран ещё нужно испытать, а потом наладить серийное производство.