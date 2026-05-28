Samsung представила уникальный геймерский дисплей

Компания Samsung только что представила первый в мире QD-OLED дисплей, который сочетает разрешение 4K с частотой обновления до 360 Гц. Также панель поддерживает сверхвысокую частоту обновления до 680 Гц при разрешении Full HD благодаря режиму Dual Mode. Монитор получил сертификацию DisplayHDR True Black 600, что подчёркивает высокий уровень качества изображения. Кроме того, используется новая структура пикселей V-stripe, которая улучшает читаемость текста, что важно как для игр, так и для профессиональной работы. Примечательно, что компания Samsung Display, судя по официальному пресс-релизу, уже ведёт переговоры более чем с десятком мировых брендов о поставках новой панели, и совсем скоро она отправится в релиз.

До этого индустрия обычно была вынуждена идти на компромисс — либо снижать частоту обновления до 240 Гц и ниже ради 4K, либо уменьшать разрешение до QHD, чтобы добиться 360 Гц и выше. Это связано с резким ростом объёма данных, которые нужно обрабатывать при сочетании высокого разрешения и высокой частоты обновления. Однако рост популярности игр с фотореалистичной графикой и контента в сверхвысоком разрешении усилил спрос на дисплеи, которые одновременно обеспечивают и высокую чёткость, и высокую плавность. И благодаря передовым решениям в данной области компании удалось преодолеть технические ограничения и создать одну из самых продвинутых QD-OLED-панелей на рынке на текущий момент. Но она явно будет очень дорогой.
Моноблок Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition появился в пр…
Компания Lenovo выпустила в продажу необычный моноблочный ПК ThinkCentre X AIO Aura Edition, который был …
Alienware представила доступный OLED-монитор с 240 Гц…
Сегодня компания Alienware официально представила более доступный QD-OLED монитор AW2726DM — это 27-дюймо…
Проектор BenQ GV32 оценили в 500 долларов …
Компания BenQ пополнила ассортимент недорогих проекторов моделью GV32, которая уже появилась в китайской …
Elgato выпустила громоздкую модель Stream Deck Plus XL…
После того, как в 2024 году компания Elgato превратила свой контроллер Stream Deck в более крупное решени…
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с…
Изучаемый сегодня игровой монитор GIGABYTE MO27Q28GR использует матрицу OLED четвертого поколения с разре…
Представлен 250-Гц монитор Skyworth F27G56Q Pro …
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов бюджетной моделью F27G56Q Pro, которая получила…
180-Гц монитор AOC 25G51F оценен в 80 долларов …
Компания AOC объявила о выпуске геймерского монитора 25G51F, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS…
Acer Nitro XF273UW2 игровой 2К-монитор с частотой 240 Гц…
Игровой монитор Acer Nitro XF273UW2 представляет собой удачное сочетание высокого качества изображения бл…
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
GIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытиемGIGABYTE MO27Q28GR обзор и тесты OLED-монитора 4-поколения с глянцевым покрытием
Обзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 ГцОбзор и тесты BLOODY MN251F. Игровой 25-дюймовый монитор 200 Гц
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor