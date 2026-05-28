Samsung представила уникальный геймерский дисплей

Компания Samsung только что представила первый в мире QD-OLED дисплей, который сочетает разрешение 4K с частотой обновления до 360 Гц. Также панель поддерживает сверхвысокую частоту обновления до 680 Гц при разрешении Full HD благодаря режиму Dual Mode. Монитор получил сертификацию DisplayHDR True Black 600, что подчёркивает высокий уровень качества изображения. Кроме того, используется новая структура пикселей V-stripe, которая улучшает читаемость текста, что важно как для игр, так и для профессиональной работы. Примечательно, что компания Samsung Display, судя по официальному пресс-релизу, уже ведёт переговоры более чем с десятком мировых брендов о поставках новой панели, и совсем скоро она отправится в релиз.

До этого индустрия обычно была вынуждена идти на компромисс — либо снижать частоту обновления до 240 Гц и ниже ради 4K, либо уменьшать разрешение до QHD, чтобы добиться 360 Гц и выше. Это связано с резким ростом объёма данных, которые нужно обрабатывать при сочетании высокого разрешения и высокой частоты обновления. Однако рост популярности игр с фотореалистичной графикой и контента в сверхвысоком разрешении усилил спрос на дисплеи, которые одновременно обеспечивают и высокую чёткость, и высокую плавность. И благодаря передовым решениям в данной области компании удалось преодолеть технические ограничения и создать одну из самых продвинутых QD-OLED-панелей на рынке на текущий момент. Но она явно будет очень дорогой.