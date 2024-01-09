Samsung представила уникальный складной дисплей Flex In & Out

Можно без малейшего сомнения заявить, что компания Samsung является одной из ведущих компаний в области производства OLED-панелей, и на выставке CES 2024 компания объявила о нескольких новых решениях, которые в будущем должны изменить рынок мобильной электроники. Например, особое внимание заслужила новая гибкая OLED-панель под названием Flex In & Out. Как следует из названия, эта OLED-панель складывается как внутрь, так и наружу, и если компания запустит массовое производство таких панелей, то складные смартфоны могут выглядеть совсем иначе, чем сейчас. Учитывая, что данную панель можно складывать на 360 градусов, это полностью устраняет необходимость в защитном экране, а это, теоретически, позволит устройству быть тоньше и добавить больше функций, так как защитное покрытие отнимает массу пространства и ограничивает гибкость модели.

Правда, сам производитель пока что ничего не говорит о реальном применении новой технологии в рамках новых устройств — придётся подождать будущих анонсов. При этом нужно понимать, что совершенно не всегда подобные разработки добираются до реального релиза. Очень часто случаются ситуации, когда производитель показал передовую разработку, а потом просто отправил её на склад собирать пыль. Потому что реализовать такого рода дисплеи для массового сегмента электроники — задача не из простых, мягко скажем. Но будем надеяться, что в ближайшем будущем ситуация изменится в лучшую сторону и складные гаджеты будут интереснее.