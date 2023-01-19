Samsung представила уникальную функцию Recent Websites

Большинство пользователей активно пользуются смартфоном в течение дня — для просмотра ленты новостей, изучения новых фотографий в социальных сетях и многое другое. При этом очень часто пользователи, например, во время поездки на метро достают смартфон и начинают что-то читать, а потом, по прибытию домой, хотят продолжить с того же места, но уже на планшете или ноутбуке. К сожалению, ранее приходилось копировать ссылку и отправлять самому себе, либо же открывать историю и искать там нужный контент, что, конечно, не очень удобно. В Samsung решили эту проблему, реализовав функцию под названием Recent Websites — это возможность продолжить просмотр контента на веб-сайте с того же места, на котором вы остановились на своём смартфоне.

Функция работает очень просто и позволяет получать контент на ноутбуке или планшете пользователя прямо после того, как он закончил чтение или просмотр на смартфона. Нечто подобное уже есть у компании Apple, но, к сожалению, у других Android-смартфонов ничего подобного нет. Вероятно, Samsung кооперируется с Microsoft для реализации подобных передовых функций, которых нет у конкурентов, и нам это очень нравится. Впрочем, функция работает только между устройствами бренда, так что если у вас смартфон Samsung, а ноутбук другой компании, то работать Recent Websites просто не будет. Компания пытается затянуть пользователей в свою экосистему, но пока что это выходит крайне плохо, на порядок хуже того, что делает Apple.