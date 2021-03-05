Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5

Компания Samsung анонсировала защищенный смартфон Galaxy XCover 5.

Компания Samsung выпустила вариант Galaxy XCover 5 с одной памятью. Смартфон имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Компания заявила, что смартфон будет доступен в таких регионах, как Азия, Европа и Латинская Америка в марте 2021 года.

Samsung утверждает, что устройство гладкое, прочное, удобное в использовании. Смартфон Galaxy XCover 5 в цвете Graphite Black имеет сертификат военного стандарта (MIL-STD 810H). Смартфон выдерживает урон падения с высоты до 1.5 метра.

Galaxy XCover 5 имеет 5,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением экрана 1480 x 720 пикселей. Под капотом трудится процессор Exynos 850.

Что касается камер, владельцы получают один задний 16-мегапиксельный шутер с диафрагмой f / 1.8 со светодиодной вспышкой и 5-мегапиксельный датчик f / 2.2 спереди для селфи. Другие функции включают в себя аккумулятор емкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, порт USB-C, контакты POGO (только для зарядки), двойную нано-SIM-карту с 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ГГц, NFC, GPS, аудиоразъем 3,5 мм, и ОС Android 11.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy XCover 5
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Realme Narzo 30A с АКБ на 6000 мАч оценен в $125

Компания Realme представила доступный смартфон Narzo 30A, одной из главных особенностей которого стал акк...
Mi 10, Redmi K40 и Redmi K40 Pro будут поддерживать быструю зарядку 33 Вт

Xiaomi и ее дочерняя компания Redmi планируют запустить несколько новых смартфонов. Новинки включают в се...
Samsung Galaxy A51 и A71 получили Android 11

Несколько дней назад Samsung Galaxy A51 получил One UI 3.0 на основе обновления до операционной системы A...
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Лучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect IonicЛучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect Ionic
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
Монитор Philips 288E2UAE оценен в 28 тыс...
Монитор Philips 288E2UAE оценен в 28 тысВ России был представлен монитор Philips 288E2UAE, который появится в продаже в следующем месяце по цене ...
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Q...
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с QХочется верить, что в 2021 году накал, связанный со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, уменьшит...
Samsung Galaxy Tab S7 Lite показали в но...
Samsung Galaxy Tab S7 Lite показали в ноХодят слухи, что в июне Samsung может анонсировать новый планшет под названием Galaxy Tab S7 Lite — вариа...
Motorola Moto G Pro получил Android 11...
Motorola Moto G Pro получил Android 11Компания Motorola начала обновлять до Android 11 смартфон Moto G Pro, который может похвастаться поддержк...
Представлен 280-Гц монитор Pixio PX259 P...
Представлен 280-Гц монитор Pixio PX259 PАмериканская компания Pixio пополнила ассортимент игровых мониторов моделью PX259 Prime, которая получила...
Noblechairs представила игровое кресло в...
Noblechairs представила игровое кресло вNoblechairs расширяет ассортимент игровых кресел представив новую модель в стиле Elder Scrolls Edition. Р...
Новый Samsung Galaxy A32 4G с Helio G80...
Новый Samsung Galaxy A32 4G с Helio G80Не так давно, Samsung представила смартфон Galaxy A32 5G , а теперь представила альтернативную версию для...
Samsung Galaxy S20 FE готовится к запуск...
Samsung Galaxy S20 FE готовится к запускВ прошлом году Samsung выпустила Galaxy S20 FE и вернула к флагманской серии. В то время в отчетах говори...
Лучшие наушники для игр. JBL C100SI...
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIДостаточно часто пользователи выбирают наушники для игр, но не те, которые рекламируются с подсветкой за ...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизо...
Samsung Electronics выпустит 21 телевизоРанее на этой неделе Samsung Electronics объявила о запуске 21 модели своей новой серии Neo QLED TV, что ...
Genesis представила игровой стол HOLM 51...
Genesis представила игровой стол HOLM 51Genesis представила игровой стол HOLM 510 RGB. ...
Камера Leica SL2-S оценена 380 тысяч ру...
Камера Leica SL2-S оценена 380 тысяч руКомпания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью Leica SL2-S, которая, по словам производ...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor