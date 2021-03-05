Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5

Компания Samsung анонсировала защищенный смартфон Galaxy XCover 5.

Компания Samsung выпустила вариант Galaxy XCover 5 с одной памятью. Смартфон имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Компания заявила, что смартфон будет доступен в таких регионах, как Азия, Европа и Латинская Америка в марте 2021 года.

Samsung утверждает, что устройство гладкое, прочное, удобное в использовании. Смартфон Galaxy XCover 5 в цвете Graphite Black имеет сертификат военного стандарта (MIL-STD 810H). Смартфон выдерживает урон падения с высоты до 1.5 метра.

Galaxy XCover 5 имеет 5,3-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением экрана 1480 x 720 пикселей. Под капотом трудится процессор Exynos 850.

Что касается камер, владельцы получают один задний 16-мегапиксельный шутер с диафрагмой f / 1.8 со светодиодной вспышкой и 5-мегапиксельный датчик f / 2.2 спереди для селфи. Другие функции включают в себя аккумулятор емкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, порт USB-C, контакты POGO (только для зарядки), двойную нано-SIM-карту с 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 ГГц, NFC, GPS, аудиоразъем 3,5 мм, и ОС Android 11.