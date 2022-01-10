Samsung представит Galaxy S22 8 фераля

По данным южнокорейской газеты Digital Daily, Samsung может представить свой долгожданный флагман Galaxy S22 на мероприятии Unpacked 8 февраля. «Мы подтвердили, что мероприятие состоится 8 февраля, и обсуждаем сроки рассылки приглашений в конце января», — сообщил сайту официальный представитель Samsung Electronics. Сообщается, что предварительные заказы начнут действовать на следующий день, 9 февраля, а доставка начнется 24 февраля. Samsung, скорее всего, представит три телефона: модели Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Согласно некоторым из многочисленных слухов, все три устройства будут иметь очень яркие дисплеи. Между тем, камера Galaxy S22 Ultra предлагает то, что Samsung называет «Super Clear Lens». Основным чипом может быть Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который, как сообщается, производится на заводах Samsung.

Устройства за пределами США могут поставляться с чипом Samsung Exynos 2200, который использует графический процессор на основе архитектуры AMD RDNA 2 и может поддерживать трассировку лучей. Уже появилось множество изображений устройства, в том числе снимок Galaxy S22 Ultra, опубликованный Эваном Блассом. Расписание мероприятий и дата выпуска еще не подтверждены, но Samsung обычно планирует свои флагманские мероприятия для смартфонов примерно в одно и то же время каждый год. Предполагается, что его покажут на MWC 2022 в Барселоне, и к тому времени он уже должен быть в руках покупателей, если утечка окажется точной.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22
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