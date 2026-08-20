Samsung представит Galaxy S26 FE уже 27 августа

Компания Samsung объявила о проведении следующей презентации Galaxy Event, которая состоится 27 августа. Презентация начнётся в 21:00 по корейскому времени и будет транслироваться на сайте Samsung и её YouTube-канале. В приглашении конкретная модель не указана, однако отраслевые источники и последние утечки практически однозначно указывают на Galaxy S26 FE. Согласно слитым рекламным материалам, Galaxy S26 FE будет доступен в трёх цветах — Blueberry, Graphite и Pistachio. Смартфон получит тройную основную камеру с вертикальным расположением модулей, в её состав войдут главный сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 12 Мп и телефотообъектив на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп.

Аппаратной основой смартфона станет фирменный процессор Samsung Exynos 2500, изготовленный по 3-нм техпроцессу и оснащённый 10-ядерной архитектурой. Ëмкость аккумулятора составит 4900 мАч, предусмотрена поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт и технологии Samsung Super Fast Charging 2.0. Также смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. По сравнению с обычным Galaxy S26 будущий S26 FE будет иметь несколько заметных компромиссов, но, с другой стороны, новинка должна быть куда более доступной для широкой аудитории пользователей. А это важный момент, так как в последнее время цены на смартфоны выросли очень заметно и многим новинки просто не по карману. Но новинка Samsung может это исправить.