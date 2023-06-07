Samsung представит Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 в следующем месяце

Компания Samsung наконец-то подтвердила слухи и официально объявил о проведении мероприятия Galaxy Unpacked для презентации Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 в следующем месяце. Стоит отметить, что презентация будет проходить в Сеуле, Южная Корея. Несмотря на то, что это родная страна Samsung, компания ранее никогда не проводила мероприятия именно здесь. Samsung подтвердила, что мероприятие состоится в конце июля и хотя дата пока не подтверждена, предыдущие слухи указывали на 26 июля. И, вероятно, смартфоны Z Fold 5 и Z Flip 5, представленные на презентации, должны быть значительным прорывом по сравнению с предыдущим поколением устройств, и даже сама Samsung уверена в своём успехе, упоминая, что с нетерпением ждёт возможности показать пользователям ряд революционных технологий на предстоящем мероприятии.

В своём пресс-релизе президент и руководитель отдела мобильного направления компании Samsung Electronics Тэ Мун Ро заявил, что Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 удивят пользователей своими функциями и возможностями. Впрочем, хотя производитель активно улучшает свои смартфоны складного формата, говорить о какой-то безумной производительности или чём-то в таком духе пока что рано. Компания просто улучшает дизайн корпуса и делает шарнир надёжнее, плюс внешний дисплей будет больше текущего, но это всё ещё крайне спорное решение для техногиков. Будем надеяться, что производитель изменит гаджет больше, чем предполагают инсайдеры.