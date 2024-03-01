Samsung представит Galaxy Z Fold 6 FE в конце года

В последнее время появилось очень много информации о доступном складном смартфоне от Samsung, который, если верить инсайдерам, появится на рынке уже в этом году. А сегодня поставщики секретных данных рассказали, что Samsung планирует назвать доступный смартфон Galaxy Z Fold 6 FE — это будет более доступная альтернатива флагманскому смартфону компании. В информации касательно смартфона Galaxy Z Fold 6 FE западные журналисты указывают, что он должен быть выпущен в четвёртом квартале текущего года. Это значит, что доступная версия флагмана появится позже, чем новый флагман это года, так как грядущий флагман должны представить уже в июне 2024 года. Это имеет смысл, поскольку Samsung хочет, чтобы всё внимание было приковано к топовому устройству, способному принести максимальную прибыль, а не к бюджетному складному устройству.

Собственно, аналогичную стратегию компания использовала в случае с Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE и другими гаджетами доступного уровня, которые были представлены отдельно от своих флагманских решений. Вопрос только в том, какие именно аспекты складного гаджета компания планирует урезать, дабы снизить стоимость новинки. С одной стороны, топовые камеры явно можно урезать, так как они не так уж нужны большинству пользователей, плюс можно, вероятно, поставить более простой процессор. Но всё остальное упростить никак не выйдет, а экономия в 50 долларов для производителя в этом случае не имеет смысла. Будем ждать презентацию.
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