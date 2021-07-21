Samsung представит Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 11 августа

Samsung наконец-то подтвердила, что свое следующее мероприятие по запуску новых продуктов Galaxy Unpacked она проведет в 10 утра по восточному времени 11 августа. Тизер, выпущенный брендом, намекает на появление новых складных устройств. На основании недавних слухов можно сказать, что компания анонсирует Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 на презентации 11 августа. Мероприятие будет проводиться онлайн и будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Ожидается, что помимо анонса новых складных устройств, компания также представит Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Buds2. Ожидается, что Galaxy Z Fold3 станет первым устройством серии Fold от бренда с поддержкой стилуса S Pen. Также сообщается, что это устройство впервые от Samsung оснащено встроенной камерой под дисплеем.

С другой стороны, ожидается, что раскладушка Galaxy Z Flip3 5G будет обладать обновленным двухцветным дизайном, переработанной вертикальной двойной камерой и большим дополнительным экраном. Ожидается, что серия Galaxy Watch4 будет оснащена более мощным чипом Exynos W920, и они, вероятно, будут иметь 16 ГБ встроенной памяти. Однако главная привлекательность линейки Watch4 заключается в том, что она будет поставляться с One UI Watch, которая является модифицированной версией Wear OS. Также есть информация о том, что Galaxy Buds 2 поступит в продажу с поддержкой активного шумоподавления (ANC) и будет представлен в трех цветах. Продажи всех этих новых устройств начнутся в конце августа.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Fold3
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