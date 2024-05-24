Samsung представит Z Fold6 Slim в начале 2025 года

До официального релиза Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, если верить информации надёжных источников, осталось менее двух месяцев, но уже сегодня появилась интересная утечка о будущем устройстве под названием Z Fold6 Slim или Ultra — по данным специалистов, компания Samsung пока не определилась с окончательным названием. Согласно полученной информации, Samsung планирует выпустить более тонкую версию смартфона Z Fold6 наряду с серией Galaxy S25 в начале 2025 года. Собственно, как следует из названия, складное устройство будет тоньше оригинала, но при этом будет иметь больший дисплей, что довольно интересно с технической точки зрения, конечно. Сообщается, что инженерам компании Samsung удалось достигнуть более тонкого корпуса, отказавшись от компонента системы, используемого для ввода с помощью пера, что, в свою очередь, означает отсутствие поддержки S Pen.

Также специалисты отмечают, что первая партия складных панелей для будущего Z Fold6 Slim/Ultra поступит на фабрики Samsung в четвёртом квартале этого года, и если всё пойдёт по плану, устройство должно появиться в продаже уже в первом квартале 2025 года. Предполагаемая цена, предположительно, будет аналогична цене Z Fold6, что звучит странно — гаджет тоньше, у него больше экран, но цена при этом сохраняется. При этом хотелось бы отметить, что Samsung быстро расширяет свой ассортимент складных устройств, чтобы сохранить преимущество перед конкурентами, которые в последнее время нарастили поставки продукции.
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