Samsung представит третью линейку складных устройств в этом году

На данный момент Samsung поддерживает две складные линейки Galaxy Z Fold и Z Flip. Также в этом году мы ожидаем увидеть Z Fold4 и Z Flip4. Но новый отчет Galaxy Club предполагает, что в разработке может быть третья складная модель, так как недавно появились три кодовых названия складных устройств — B4, Q4 и N4. Поскольку прошлогодние кодовые названия Z Flip3 и Z Fold3 были B3 и Q3, можно с уверенностью предположить, что кодовое имя N4 принадлежит совершенно другому складному телефону.

Отчет отверждает, что Samsung не будет производить его в таких больших количествах, как два других телефона. За последние пару лет Samsung зарегистрировала довольно много патентов, в том числе те, которые изображают сворачиваемый дисплей и складывается в различные формы.