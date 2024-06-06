Samsung представит умные часы Galaxy Watch7 с сапфировым стеклом

Компания Samsung, по информации достаточно достоверных источников, представит новые умные часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra на мероприятии Unpacked в июле. И сегодняшняя утечка раскрывает некоторые технические характеристики как модели Watch7, так и более продвинутой версии Watch Ultra. Например, стало известно, что младшая модель будет предлагаться в двух размерах — 40 мм и 44 мм. А вот флагманская версия Ultra будет доступна только в размере 47 мм — эта стратегия очень похожа на подход компании Apple, которая флагманские часы выпускает только в большом размере. Также теперь известно, что модель Watch7 будет доступна в двух цветах — зелёном и кремовом, а корпус часов будет изготовлен из металла под названием Armor Aluminum 2. При этом стекло, которое защищает устройство от царапин, будет сапфировым, как во флагманских механических и кварцевых часах.

И, конечно, часы Watch7 получат рейтинг водонепроницаемости 5ATM, а также соответствие стандартам IP68 и MI-STD-810H. Модель в размере 40 мм будет оснащена батареей ёмкостью 300 мАч, а версия на 44 мм — батареей на 425 мАч. Стоит отметить, что эти характеристики идентичны тем, что мы видели в прошлом году в модели Galaxy Watch6. Однако процессор теперь будет изготовлен по технологическому процессу в 3 нанометра, что гораздо более современно по сравнению с 5-нм в модели Watch6. Объём хранилища при этом удвоится до 32 ГБ, а пиковая яркость экрана составит 2000 нит. К сожалению, пока что стоимость данных часов не раскрывается.
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