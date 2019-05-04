Samsung представляет патент обтекаемого дисплея смартфона

Samsung подала патент в USPTO, в котором представлен первый смартфон с дисплеем с обратной связью. Патент подчеркивает гибкую панель, которая проходит по краю смартфона и продолжается на задней стороне телефона.

Прежде всего, это позволит пользователем использовать основные камеры в качестве фронтальных камер, чтобы снимать потрясающие селфи. Благодаря двойной стороне пользователь может взаимодействовать с различными приложениями на каждой стороне. Также есть третий мини-дисплей, который будет показывать наиболее важные уведомления. Технологические компании регистрируют бесчисленные патенты каждый год, и не все инновации в конечном итоге превращаются в конечные коммерческие продукты.