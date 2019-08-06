Samsung представляет умные часы Galaxy Watch Active 2

Новые умные часы Galaxy Watch Active 2. Список технических характеристик: Включает двухъядерный процессор Exynos 9110, 768 МБ памяти (1,5 ГБ для моделей LTE), 4 ГБ встроенной памяти, 1,2-дюймовый или 1,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 360 x 360 пикселей, аккумулятор 247 мАч (40 мм) или 340 мАч (44 мм) с беспроводной зарядкой на основе WPC. Список датчиков включает модуль контроля сердечного ритма с восемью фотодиодами, электрокардиограмму (ЭКГ), гироскоп, акселерометр, барометр и датчик внешней освещенности. Galaxy Watch Active 2 поставляется с Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 b / g / n, NFC, A-GPS с поддержкой ГЛОНАСС и Beidou. Доступный как в LTE, так и в не-LTE версиях, имеет широкий спектр функций и даже позволяет пользователям просматривать видео на YouTube.

Samsung Galaxy Watch Active 2 выпускаются в двух стилях - легкий алюминий с обычной фторэластомерной (FKM) полосой и высококачественная нержавеющая сталь с кожаным ремешком - и двух разных размеров, их диаметр 40 и 44 мм. Также могут быть дополнительно персонализированы с использованием различных циферблатов и ремешков. Алюминиевые модели выпускаются в цветах Cloud Silver, Aqua Black и Pink Gold, а модели из нержавеющей стали можно приобрести в серебристом, черном или золотом цветах. Часы с рейтингом 5 АТМ и IP68 также сертифицированы по стандарту MIL-STD-810G и работают с устройствами Android и iOS, которые работают под управлением как минимум Android 5.0 Lollipop и iOS 9.0.