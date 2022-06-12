Samsung прекращает поддержку смартфона Galaxy S10 5G

Еще в апреле Samsung прекратила поддержку программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S9, а теперь Galaxy S10 5G перешел только на ежеквартальные обновления. Напомним, что Samsung Galaxy S10 5G был выпущен в начале 2019 года и был первым 5G-смартфоном Samsung. Смартфон представили в двух версиях, на базе Exynos 9820 и Snapdragon 855.

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G теперь будет получать обновления раз в три месяца. Galaxy S10 5G получил майский патч безопасности, а значит, что следующее обновление выйдет только осенью. Кроме того, смартфон также не получит каких-либо крупных обновлений операционной системы. ОС Android 12 станет для него финальной версией ОС.