Samsung приостановила обновление Android 11 для Galaxy S10

Напомним, что Samsung Galaxy S10 оснащается 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с сертификацией HDR10+, встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.
Пару недель назад компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфонов серии Galaxy S10. Сегодня корейский производитель отозвал обновление из-за многочисленных ошибок, вроде смазанных фотографий и перегрева. Когда Samsung возобновит распространение апдейта, пока не сообщается.