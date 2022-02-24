Samsung признает проблему мерцания экрана Galaxy S22 Ultra

Samsung выпустила Galaxy S22 Ultra 9 февраля и пообещала, что поставки начнутся 25 февраля. Тем не менее, некоторые пользователи получили свои устройства раньше, а некоторые из них наткнулись на неприятный сюрприз — экран начал мерцать в определенных сценариях.

Официальный модератор форума Samsung ответил пользователям на Reddit, признав наличие проблемы. Он также заверил их, что скоро будет исправление. Проблема возникает, когда установлено значение WQHD, а для режима экрана установлено значение «Естественный». Если эти параметры включены, мерцание может происходить при воспроизведении видео на YouTube или при разблокировке устройства. Модератор подтвердил, что Samsung уже разработала исправление и скоро опубликует его. До тех пор вы можете не использовать разрешение WQHD в режиме естественного цвета, чтобы избежать мерцания.