Samsung признает проблему мерцания экрана Galaxy S22 Ultra

Официальный модератор форума Samsung ответил пользователям на Reddit, признав наличие проблемы. Он также заверил их, что скоро будет исправление. Проблема возникает, когда установлено значение WQHD, а для режима экрана установлено значение «Естественный». Если эти параметры включены, мерцание может происходить при воспроизведении видео на YouTube или при разблокировке устройства. Модератор подтвердил, что Samsung уже разработала исправление и скоро опубликует его. До тех пор вы можете не использовать разрешение WQHD в режиме естественного цвета, чтобы избежать мерцания.