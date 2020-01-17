Samsung продала более 6 миллионов 5G смартфонов

Компания Samsung выпустила смартфоны Galaxy S10 и Galaxy Note 10 с поддержкой 5G. Согласно статистике Samsung, по состоянию на ноябрь 2019 года успела продать около 6,7 миллионов смартфонов.

Аналитик Counterpoint Research, Нил Шах объяснил, что продажи 5G смартфонов в 2019 году составили 1% мировых продаж смартфонов. Однако 2020 год, согласно расчетам рынок смартфонов 5G вырастет на 1,687%, что составляет 18% мировых продаж смартфонов за год.

В 2020 году Samsung планирует выпустить Galaxy S20, а прямой конкурент Apple, готовит свой первый 5G смартфон.