Samsung прогнозирует рекордную прибыль за третий квартал 2021 года

Последний прогноз по прибыли от Samsung уже принят, и ожидания ясны - рекордные показатели в третьем квартале обеспечены полупроводниковым бизнесом. В отчете указывается, что выручка составляет 74 триллиона вон, что составляет 61,87 млрд долларов. Ожидается, что прибыль будет составлять в районе 15,9 трлн. вон или около 13,29 млрд долларов США.

Ожидается, что устойчивые продажи чипсетов и рост цен на полупроводники, а также высокие розничные продажи серий Galaxy A и M станут основными двигателями доходов. Ожидается, что окончательный отчет о прибылях и убытках выйдет в конце этого месяца и будет включать разбивку по каждому подразделению.