Samsung произведёт огромную партию Galaxy XCover6 Pro

Многие пользователи с недоумением смотрят на то, как развивается рынок защищённых смартфонов, задавая вопросы о том, кому они вообще могут быть нужны в современном мире. На самом деле это достаточно востребованные устройства, просто они нужны далеко не всем и далеко не всегда — например, если вы работаете в офисе и у вас нет нужды использовать смартфон в каких-либо экстремальных ситуациях, то можно пользоваться и обычным гаджетом — он вполне справиться с поставленной задачей. Но если ситуации требуют определённых рисков, то лучше, конечно, иметь защищённое устройство. Собственно, именно на такие устройства Samsung получила контракт от правительства Южной Кореи — производитель должен будет выпустить смартфоны защитного формата для правительственных нужд.

Речь идёт о полицейских, пожарниках, спасателях и прочих представителях профессий, которые не могут позволить себе носить в кармане обычный смартфон — он просто не выдержит специфики работы. Соответственно, Samsung должна произвести 400 тысяч смартфонов Galaxy XCover6 Pro для данного заказа, чтобы сотрудники государственных структур имели защищённое устройство и могли получить доступ к сети или звонкам в любой момент без ограничений. Да, это звучит достаточно странно, но в некоторых странах власти действительно покупают сотрудникам полиции и не только специальное оборудование даже на уровне смартфонов. Вероятно, есть спрос, если этим занимаются в таких огромных объёмах.
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