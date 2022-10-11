Samsung производит Tensor G2 для Google

Многие пользователи удивляются тому, что некоторые крупные производители смартфонов могут легко отдать свои технологии на эксплуатацию конкурентам даже в том случае, если сами ещё эти технологии опробовать не успели. Это звучит странно, конечно, но на самом деле ситуация более чем очевидная. Например, компания Samsung производит для Google процессоры Tensor G2 по технологии 4 нанометра, устанавливая в систему на кристалле свой собственный 5G модем нового поколения. И инсайдеры уверяют, что у самой Samsung в смартфонах такого чипа пока что нет, так что устройство в каком-то смысле является уникальным в своём роде. Почему же компания Samsung отдала технологию другому производителю, если сама ещё не успела воспользоваться преимуществами новейшего модема?

Всё предельно просто — компания отбивает расходы на разработку этого модема при помощи лицензирования. Это значит, что Samsung продала компании Google право на использование нового модема в своей системе на кристалле, чтобы получить с этого определённую внушительную сумму. И эта сумма пойдёт на покрытие расходов, которые связаны с разработкой новейшего модема. В результате Samsung ничего не потеряла, так как её смартфоны Galaxy не конкурируют с Pixel, но смогла неплохо заработать и протестировать технологию ещё до релиза своего флагмана нового поколения. Довольно хитрая стратегия на самом деле, которая вполне может сработать в большинстве сценариев. Вопрос только в надобности этого модема, но это уже другая тема для обсуждения.
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