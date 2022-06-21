Samsung прокачает фронтальную камеру в Galaxy S23

Селфи-камеры прошли долгий-долгий путь, и хотя не все любят делать селфи, просто нельзя упускать из виду тот факт, что без селфи-камеры телефон будет казаться неполноценным. Теперь Samsung использует одну и ту же фронтальную камеру на большинстве устройств Galaxy S, за исключением варианта Ultra, но это может измениться с появлением Galaxy S23. Согласно новому отчету инсайдеров, компания Samsung, по-видимому, рассматривает возможность установки 12-мегапиксельного сенсора для Galaxy S23 и S23+. Для тех, кто не знает, компания ранее использовала 10-мегапиксельный сенсор, который можно найти в Galaxy S22 и варианте Plus. На момент написания мы все еще не уверены, что именно произойдет после того, как компания обновит фронтальную камеру своего устройства, кроме очевидного увеличения количества мегапикселей.

Также неясно, будут ли камеры поставляться с оптической стабилизацией изображения, так как для фронтальных камер на современном рынке это весьма редкое преимущество, которое встречается раз на десять смартфонов. Серия Galaxy S22 была отличной с точки зрения камер и общего опыта использования, но Samsung, наконец, пошла вперед и обновила фронтальную камеру на Galaxy S23, что, безусловно, шаг в правильном направлении. Что более важно, так это то, что компания, скорее всего, добавит в телефон ряд других функций. Например, есть слухи о новейшем дисплее с более высокой частотой обновления, камере с безумным разрешением и не только.